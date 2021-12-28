Birkaç küçük tüyo ile meyve ve sebzelerin en tazesini seçmek çok kolay! Meyve ve sebzelerin taze olduğu nasıl anlaşılır?

Meyve ve sebzelerin tazeliğini anlamanın pek çok farklı yolu var, en önemlisi de tazeliği belirleyen püf noktalarına dikkat etmek. Bunlar ürünün mevsiminde olup olmaması, rengi ve boyutu olarak sıralanabilir. İşte, satın alacağınız ürünlerin tazeliğini anlamanın yolları.

MEYVELERİN TAZE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Ayvanın tazesini kokusundan anlayabilirsiniz. Taze ayva sapsarı olur ve keskin kokusunu dışarıya verir.

Portakal seçerken kabuğunun ince ve parlak olmasına dikkat etmelisiniz.

Çileklerin boyutunu ve rengini mutlaka inceleyin. Düzgün ve küçük olanlarını seçmeniz gerekir.

Karpuz seçerken sararmış olanlardan uzak durun. Güneşte uzun süre kalan ve dolayısıyla sararan karpuzlar bayatlamış olabilir.

SEBZELERİN TAZE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Hemen her yemeğin ana malzemesi olan patates seçiminde dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var. Patates seçerken kabuk rengine ve kalınlığına dikkat edin. Kabuk rengi yeşile dönen patateslerden uzak durmalısınız. İnce ve kahverengi kabuklu patatesleri seçerek daha lezzetli bir yemek yapabilirsiniz.

Patlıcanı elinize aldığınız zaman elleriniz boyanıyorsa o patlıcandan uzak durmalısınız. Taze ve doğal patlıcan ellerinizi boyamaz. Ellerinizi boyayan patlıcanlar gıda boyası ile boyanmış patlıcanlar olabilir.

Domates seçerken kırmızı ve ince kabuklu olmalarına dikkat edin. Açık renkli ve kalın kabuklu domatesler lezzet açısından hayal kırıklığına uğramanıza neden olabilir. Kahvaltıda yemek için kış mevsiminde çeri domates tercih edebilirsiniz. Mevsiminde biraz fazla domates alıp bunları kış mevsiminde kullanmak için konserve yapabilirsiniz.

Kahvaltıların ve salataların vazgeçilmezlerinden olan salatalığın küçük olanları genellikle daha taze olur. Salatalığın boyutu ne kadar büyürse tatsız olma ihtimali de bir o kadar fazla. Salatalık alırken küçük ve düzgün şekilli olanları almaya dikkat edin. Salatalığın sapı da yeşil olmalı.



