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Birkan Batuk yeniden Pınar Karşıyaka'da

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 03.01.2019 21:04 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Birkan Batuk'u sezon sonuna kadar Pınar Karşıyaka'ya kiraladı. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, A takım oyuncularından Birkan Batuk'un 2018-2019 sezonu sonuna kadar Pınar Karşıyaka'da kiralık olarak forma giyeceği bildirildi.

Birkan Batuk yeniden Pınar Karşıyaka'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta aldığı 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıktıktan sonra kaptan Erdi'yi kadro dışı bırakıp oyunculara para cezası kesen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'ten eski oyuncusu Birkan Batuk'u yuvaya döndürdü.

Kariyerinde 2009-2012 yılları arasında yeşil-kırmızılı formayı terleten 29 yaşındaki şutör guard sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi. Transfer yasağını takımın isim sponsoru Yaşar Holding'in desteğiyle açan Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve A Milli Takım'ın NBA patentli pivotu Semih Erden'le de temaslarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
pinar karsiyaka Birkan Batuk

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