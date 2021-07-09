YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Birleşmiş Milletler, İdlib'e 29 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler, İdlib'e 29 tır insani yardım gönderdi

09.07.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler, İdlib'e 29 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 29 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
PARTNERÜnlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!Ünlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!
DÜZELTME - "Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor" başlıklı haberimizin son paragrafında yer alan "18 Temmuz" ifadesi sehven "18 Haziran" olarak yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruzDÜZELTME - "Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor" başlıklı haberimizin son paragrafında yer alan "18 Temmuz" ifadesi sehven "18 Haziran" olarak yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz
Anahtar Kelimeler:
idlib Hatay Reyhanlı

Hatay Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:19
Öğle
12:46
İkindi
16:35
Akşam
20:02
Yatsı
21:35

Hatay Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cumartesi

Ada Eczanesi
Antakya
Gülbas Eczanesi
Antakya
Özlem Eczanesi
Antakya
Yusuf Eczanesi
Antakya
Ali Temiz Eczanesi
Iskenderun
Anadolu Eczanesi
Iskenderun
Belen Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.