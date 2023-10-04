YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz sanarak öldürdü

Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz sanarak öldürdü

04.10.2023 15:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde dün gece arkadaşıyla birlikte gittiği avda kendisini domuz sanan arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam 24.30 sıralarında Burdur’un Çeltikçi ilçesi Cebiş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim Coşar (30) ve arkadaşı B.K. (25) domuz avına gitti. Av sırasında birbirinden ayrılan iki arkadaş domuz sürüsünü beklediği sırada B.K. arazide ses duyarak sesin geldiği tarafa av tüfeği ile ateş ederek yanlışlıkla arkadaşı İbrahim Coşar’ı vurdu. Ateş ettiği yeri kontrol etmek için gittiğinde ise arkadaşı Coşar’ı kanlar içinde gören B.K. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İbrahim Coşar’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, B.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İbrahim Coşar’ın cenazesi olay yerin inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman'da 27 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiBatman'da 27 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Husumetli şahısların silahlı çatışmasında 1’i ağır 3 kişi yaralandıHusumetli şahısların silahlı çatışmasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Tavşanlı’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıTavşanlı’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:29
Sabah
06:50
Öğle
12:53
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:01

Burdur Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Mutlu eczanesi
Bucak
Yeni tekin eczanesi
Yesilova
Asri eczanesi
Golhisar
Karamanli eczanesi
Karamanli
Burcu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.