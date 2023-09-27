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Birlikte hastaneye giden iki arkadaşın tartışması kavgaya dönüştü, o anlar kamerada

27.09.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl Devlet Hastanesi acil servisinde birlikte hastaneye giden arkadaşlar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri yoğun çaba sonucu ayırdı. Kavga anları kameraya yansıdı.

Birlikte hastaneye giden iki arkadaşın tartışması kavgaya dönüştü, o anlar kamerada

Olay, saat 00.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi’ndeki İnegöl Devlet Hastanesi acil servis girişinde meydana geldi. Acile servisine hastalık nedeniyle tedavi olmaya giden arkadaşlar Özcan K. (21) ve İsmail K.(20), muayene için sıra beklemeye başladılar. İki arkadaş arasında küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail K. belindeki silahı arkadaşına doğrulttu. Özcan K., arkadaşının elindeki tabancayı aldı. Kavgaya iki tarafın yakınları da dahil olunca arbede yaşandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı zorlukla sonlandırdı. Kavga sonucu Özcan K. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alınırken kavga eden 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavga anı amatör kameraya yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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