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Birlikte yaşadığı adamın saldırısında yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi

MERSİN HABERLERİ  | 17.04.2020 21:34 | Son Güncelleme

Birlikte yaşadığı adamın saldırısında yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde birlikte yaşadığı adamın saldırısı sonucu yaralanan 39 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fahrettinpaşa Mahallesi'nde dini nikahla birlikte yaşayan Z.D. (48) ile Kısmet Demir (39) arasında 15 Nisan'da tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Z.D'nin çekiçle yaraladığı iddia edilen kadın, komşularının çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan, olay karşısında sinir krizi geçirerek Z.D'nin evinde yangın çıkardığı iddia edilen Demir'in kız kardeşi F.E. (29) de gözaltına alındı.

İki çocuğu olduğu öğrenilen Kısmet Demir'in cenazesi yarın toprağa verilecek.

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Cinayet Mersin Saldırı Tarsus

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