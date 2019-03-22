Birmingham City'ye puan silme cezası verildi!

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açılamada, 2015-18 sezonları arasında 39 milyon sterlinden daha fazla zarar ederek gerekli ekonomik şartları sağlayamadığı sebebiyle Birmingham City'nin 9 puan silme cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Bu dönemde 48,8 millyon sterlin ekonomik kayıp yaşayan Birmingham City, cezanın ardından 24 takımlı ligde 13'üncülükten 18'inci sıraya geriledi.
Birmingham City'den yapılan açıklamada, "Kulübün sahipleri ve yönetim kurulu tarafından alınan kararlar, takımın çıkarlarını korumaya yöneliktir. Hedeflerimizi gerçekleştirmek ve taraftarımızı mutlu etmek için yaşadığımız ekonomik zorlukları azaltmaya kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.
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