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Birol Yiğit mazbatasını aldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.09.2020 12:47 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Birol Yiğit, mazbatasını aldı.Mazbatasını Çaycuma İlçe Seçim Kurulu Müdürü Asuman Öz’den alan Yiğit, Çaycuma ilçe başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi; “ AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu adına yeni sayfa açıyoruz.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Birol Yiğit, mazbatasını aldı.
Mazbatasını Çaycuma İlçe Seçim Kurulu Müdürü Asuman Öz’den alan Yiğit, Çaycuma ilçe başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi; “ AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu adına yeni sayfa açıyoruz. Geçmişten günümü partimizde görev almış destek vermiş herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Halk ölçüsünde hizmette geri durmayacağımıza ve Çaycuma’ya faydalı işlerde halkımızın arkasında duracağımız görülecektir. Kamu kuruluşları görevli müdür, memur ve çalışanlarımızın vatandaşların sorun ve isteklerini kendi işiymiş gibi görüp yapanlara takdirlerimizi sunarız. Haksızlık yapıp iş yavaşlatan, zorluk çıkaran, çözümsüzlük getiren görevlileri uyarmak görevimiz olacak. Merkez mahallesi, 83 köy ve 5 belde sorunlarını, il meclis, köy ve mahalle başkanları, milletvekillerimiz ve muhtarlarımız ile beraber oturup çözüm odaklı çalışacağız. Sivil toplu kuruluşları ile bir araya gelip istişare halinde olacağız. Bölgemizdeki büyük küçük yatırım ve projeleri yine takip edip yeni yatırım ve üretim noktasında çalışacağız. İktidara geldiği günden bu güne AK Parti’nin yaptığı hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Kurumsal kimliği olan AK Partimize hakaret eden, oy verenleri küçümseyen alaylar edenler, haksız aşağılayanlar hakkında yasal süreçler başlatacağız. Sosyal medyada görsel ve yanlı medya üzerinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine aynı şekilde küçümseye ve hakaret edenlerinde takipçisi olacağız. 18 yıldan beri AK Partimize maddi ve manevi destek veren tüm halkımıza teşekkür eder, hizmetlerimize devam edeceğimizi belirtiriz. Milletimizin yanında olup ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz”dedi.
Mazbata alımına AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, belde başkanları, yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları yönetimi katıldı.

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