YURTHABER
  4. Bisiklet tutkunları, yolların yenilenmesinden memnun

Bisiklet tutkunları, yolların yenilenmesinden memnun

MERSİN HABERLERİ  | 17.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesinin mahallelerde yenilediği yollar, araç sürücüleri kadar bisiklet tutkunu gençleri de memnun ediyor.Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara kesintisiz ulaşım hizmeti sunmak amacıyla yenilenen yollar, gençlerin de bisiklet sürme alanı haline geldi.

Toroslar Belediyesinin mahallelerde yenilediği yollar, araç sürücüleri kadar bisiklet tutkunu gençleri de memnun ediyor.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara kesintisiz ulaşım hizmeti sunmak amacıyla yenilenen yollar, gençlerin de bisiklet sürme alanı haline geldi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen asfalt bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Belli bir program halinde çalışmalar yürüten belediye, bu kapsamda hafta içinde Zeki Ayan ve Osmaniye mahallelerinde asfalt bakım çalışması yaparken, Buluklu Mahallesinde ise yeni imar yolu açarak vatandaşların hizmetine sundu.
Zeki Ayan Mahallesinde yapılan asfalt bakım çalışmasının ardından bisikletleriyle sokağa çıkan 12 yaşındaki İbrahim ve Muhammed Emin, yaşadıkları mahallede asfalt çalışmasının yapılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ettiler. Çocuklar, “Derslerimizden arta kalan zamanlarda bisiklet sürüyoruz. En büyük hobimiz bisiklet sürmek. Yolumuz yapıldı. Bu sayede rahatlıkla bisiklet süreceğiz” dediler.

“Vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için çalışıyoruz”
Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, “Vatandaşların rahatı ve huzuru için çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez ilk işimiz ilçemizde fizibilite çalışmaları yapmak oldu. Sürdürülebilir ve kalıcı hizmetler yapmak amacıyla belli bir program halinde çalışıyoruz. Kış aylarından kaynaklı olarak tahrip olan ve altyapı çalışmalarından dolayı kazılan yollarımızda asfalt bakım hizmetlerimizi hızlandırdık. Halen altyapı çalışması devam eden yollarımızın tamamlanmasıyla ihtiyaçları gidereceğiz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Yollarımızı bisiklet sürme alanı olarak kullanan gençlerimizin de öncelikle güvenlik ve tedbiri elden bırakmamalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Mersin’de 400 bin 767 öğrenci karne heyecanı yaşadıMersin’de 400 bin 767 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Yasa dışı hukuk danışmanının hapis cezası arttıYasa dışı hukuk danışmanının hapis cezası arttı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya standını gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya standını gezdi

Erzincan’ın ilk mobil haber uygulaması Nehaber24 yayında

Erzincan’ın ilk mobil haber uygulaması Nehaber24 yayında

Türk Metal Sendikası Özada Sigorta ile anlaştı

Türk Metal Sendikası Özada Sigorta ile anlaştı

Mersin Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:46
Öğle
12:56
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:15

Mersin Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Alkım Eczanesi
Merkez
Burcu Tüz Eczanesi
Merkez
Ergül Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Örge Eczanesi
Merkez
Öykü Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

MTSO Toptan Gıda Komitesi Üyeleri, discount marketlerle mücadele başlattı

MTSO Toptan Gıda Komitesi Üyeleri, discount marketlerle mücadele başlattı

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Sağlık Turizminde İddialı

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Sağlık Turizminde İddialı

Yenişehir Gönül Elçilerinden Fakir Ve Yardıma Muhtaç Ailelere Ziyaret

Yenişehir Gönül Elçilerinden Fakir Ve Yardıma Muhtaç Ailelere Ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.