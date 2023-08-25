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Bisiklet ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

25.08.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de polis ekipleri, bisiklet ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazaları azaltmak için gece fark edilmeyi sağlayan reflektif yelek dağıttı.

Bisiklet ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama noktalarında bisiklet ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı. Sürücülere koruyucu ekipman kullanımının önemini anlatan ekipler, akşam saatlerinde reflektif yelek giymenin ve kask takmanın zorunlu olduğu uyarısında bulundu. "Kask tak hayatta kal, yelek giy görünür ol" yazılı reflektif yelekler, polis ekipleri tarafından sürücülere giydirildi. Özellikle motosiklet kazalarını en aza indirmek maksadıyla bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Motosiklet sürücüsü Rıfat Güldüren, uygulamanın güzel olduğunu ve kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine yönelik de sık sık uygulamaların devam etmesi gerektiğini söyledi.
Faydalı bir uygulama olduğunu belirten bisiklet sürücüsü Yusuf Keskin, "Uygulamayı güzel buldum. Bizim için yararlı bir uygulama. Trafik ekiplerine teşekkür ediyorum bu yararlı bilgilerden dolayı" ifadesini kullandı.

Motosiklet sürücüsü Duran Taş ise, "Allah razı olsun bizi düşünüyorlar. Devletimiz var olsun" dedi.

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