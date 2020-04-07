YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bisiklet yarışlarını evine sığdırdı

Bisiklet yarışlarını evine sığdırdı

BURSA HABERLERİ  | 07.04.2020 14:08 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bisiklet sporcusu Kadir Arslan: - "Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma süremiz uzadığı için evde bisiklete biniyorum. Eve bisiklet simülasyonu kurdum. Simülasyon yardımıyla Türkiye genelindeki sporcularla bisiklet yarışları yapıyorum"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bisiklet sporcusu Kadir Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayınca antrenmanlarını ve sanal yarışlarını evinde yapıyor.

Evinin bir odasına bisiklet simülasyonu kuran 58 yaşındaki Arslan, tutkuyla bağlı olduğu bisiklet sporunu evine sığdırdı.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde kalmanın spora engel olmadığını belirterek "Bisiklet sporu benim hayatım. Kimse bu sevgimi engelleyemez. Her gün evimde 1 saat boyunca pedal çeviriyorum." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmadığını belirten Arslan, "Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma süremiz uzadığı için evde bisiklete biniyorum. Eve bisiklet simülasyonu kurdum. Simülasyon yardımıyla Türkiye genelindeki sporcularla bisiklet yarışları yapıyorum. Arkadaşlarımızla yan yana gelmeden simülasyon sayesinde bisiklete biniyoruz. Sanki dışarıda bisiklet sürüyormuşum gibi yoruluyorum." diye konuştu.

Arslan, yaklaşık 7 yıldır bisiklete bindiğini belirterek "Bu spor sayesinde kendimi zinde ve sağlıklı hissediyorum. Tüm insanlara tavsiye ediyorum. Gerçekten sağlık için güzel bir spor. İleride yapılacak yarışlara evimde bu şekilde hazırlanıyorum. Simülasyondaki yarışmalara katılıyorum. Bisiklet sporu benim hayatım, koronavirüs de olsa ben her mekanda bu sporu yaparım. Beni bu konuda hiçbir hastalık etkileyemez." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
Anahtar Kelimeler:
İnegöl koronavirüs similasyon bisiklet Spor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Bursa Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:31
Öğle
13:11
İkindi
16:48
Akşam
19:41
Yatsı
21:03

Bursa Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Ecemnaz Eczanesi
Osmangazi
Engin Eczanesi
Osmangazi
Gençer Eczanesi
Yildirim
Kardeş Eczanesi
Yildirim
Metro Eczanesi
Osmangazi
Yeni Vatan Eczanesi
Nilufer
Yılmaz Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmangazi’den örnek mücadele

Osmangazi’den örnek mücadele

Bursalılar evde kalmayınca emniyet tedbirleri artırdı

Bursalılar evde kalmayınca emniyet tedbirleri artırdı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.