Bisiklet yollarının uzunluğu 28 kilometreyi aştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan 150 kilometrelik bisiklet yolu hattı için çalışmaları sürüyor. Kente şuana kadar 28,5 kilometrelik bisiklet yolu kazandırıldı.

“Spor Dostu Kent” anlayışına Pandemi sürecinde ivme kazandıran Büyükşehir Belediyesince, artan nüfusun beraberinde getirdiği ulaşım sıkıntısını çözmek, temassız, sosyal mesafeli, gürültüsüz, çevre dostu, sağlıklı bir şehir profili oluşturmak ve sportif aktiviteleri gündelik yaşama kazandırmak amacıyla hali hazırda yapımına devam edilen bisiklet yollarına, 2020 yılı Ağustos ayı itibariyle Abdulkadir Aksu Bulvarı, Vehbi Dinçerler Bulvarı ve Fevzi Çakmak Bulvarı da dahil edilerek 2 bin 200 metrelik bisiklet yolu kullanıma hazır hale getirildi. Böylelikle toplamda 28,5 kilometrelik bisiklet yolu şehre kazandırılmış oldu.

Öte yandan 2020 yılında şehrin yoğun trafiğinden uzak kalmayı tercih eden ortalama 100 bin kişinin bisiklet kullandığı tespit edilirken bisiklet yollarının şehirde yaygınlık göstermesiyle de ulaşım aracı olarak bisikletin Gazi şehirde tercih edilen araçlar arasında popüler hale gelmesi tahmin ediliyor.

