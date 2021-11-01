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Bisiklet yolu projelerine destek bisikletseverleri memnun etti

01.11.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Tarık Torul: "Kararı olumlu karşılıyoruz. 1000 kilometrelik bir bisiklet yolu teşviki, belediyelere önemli bir teşvik. Bugüne kadar biz böyle bir şey duymamıştık. Belediyelerin ulaşım ağlarını tamamen yenilemeleri gerekecek. Bu planlamaları yapanlara öncelikli olarak teşekkür ediyoruz"

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Bisiklet Yolları Yönetmeliği çerçevesinde 1000 kilometre uzunluğundaki kent içi bisiklet yolu projelerine finansman desteği verilecek olması, bisiklet kullananlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkiye'de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek, bisiklet paylaşım sistemleri kurulacak. Gelecek yıl için erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel hedef olarak belirlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Tarık Torul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada sürdürülebilir tek ulaşım aracının bisiklet olarak kabul gördüğünü söyledi.

Torul, son yıllarda bisiklet kullanımının arttığına işaret ederek, "İnsanlar bisikleti ulaşım aracı olarak kullandığından dolayı hem bisiklet satışı artış gösterdi hem de kullanımı arttı. Bunun nedeni bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması ve daha çok bisiklet yollarının yapılması. Bunlar insanların bisiklet kullanımına karşı ilgisini de artırdı. " diye konuştu.

Bisiklet yollarının bu gelişmelerden dolayı yetersiz gelmeye başladığını dile getiren Torul, şunları kaydetti:

"Bir dönem bisiklet yolları sahil kenarlarında yapılırken şu anda şehrin her tarafına bisiklet yolları yapılmaya başlandı. Örneğin Hatay'da 40 kilometre kesintisiz bir bisiklet yolu var. Bu, turizm amaçlı da değer gören bir yol halini aldı. Samsun'da 22 kilometrelik bir bisiklet yolumuz var. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yeni yeni projeler yapılıyor. Yeni gelen kararla birlikte Cumhurbaşkanlığı, şehirde yapılacak 1000 kilometrelik bisiklet yollarına destek verme kararı aldı. Bu bizim adımıza önemli bir gelişme. Şehrin her yerini bisiklet yollarının kapsaması, Ulaşım Master Planları'nda bisikletin ana ulaşım noktalarından biri olması bizim için o kadar önemli bir şey ki... Bir sonraki nesle daha çok etki edecek. Okulların bisiklet yollarıyla birbirine bağlandığını düşünün."

Kararı bisiklet kullanımını artıracak önemli bir hamle olarak değerlendiren Torul, "Kararı olumlu karşılıyoruz. 1000 kilometrelik bir bisiklet yolu teşviki belediyelere önemli bir teşvik. Bugüne kadar biz böyle bir şey duymamıştık. Belediyelerin ulaşım ağlarını tamamen yenilemeleri gerekecek. Bu planlamaları yapanlara öncelikli olarak teşekkür ediyoruz. Buna uygun belediyelerin plan ve projelerini hazırlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Torul, bisiklet yollarının yapımından sonra amacı dışında kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bisikletseverlerden Cemre Balkan da kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, projeyle bisiklet yollarının artarak daha çok insanın bisikleti ulaşım amaçlı tercih edeceğine inandığını söyledi.

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