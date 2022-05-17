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Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Samsun'a ulaştı

17.05.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Samsun'a ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan toprak, bisikletçiler tarafından Samsun'a ulaştırıldı.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyeleri, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldığı toprağı 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırmak üzere bisikletleriyle yola çıktı. İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 3 bisikletçi, belirlenen güzergahtan geçerek Samsun'a geldi.

Polis eskortuyla Atakum Belediyesi önüne gelen bisikletçileri Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediye personeli ve vatandaşlar karşıladı.

Burada konuşan Deveci, Selanik'ten gelen bisikletçilerin Atatürk'ün "akrabaları" olduğunu, Atatürk'ün doğduğu evin bahçesindeki nar ağacının dibinden toprak getirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını attığı, 'benim doğduğum kent' dediği Samsun'a Selanik'ten toprak getirdiler." dedi.

Deveci, bisikletçilerin getirdiği ve 19 Mayıs'ta teslim edecekleri toprağı Lozan Parkı'ndaki Atatürk ile İsmet İnönü'nün heykelinin bulunduğu anıt önünde çiçeklerin yeşermesi için kullanacaklarını kaydetti.

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