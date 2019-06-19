Mynet Trend

Bisikletiyle 10 ayda 52 il gezdi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 19.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Bisikletin ulaşım aracı olduğunu ispatlamak için 10 aydır pedal çeviren 19 yaşındaki Recep Tiftik’in 52. durağı Mardin oldu. 81 ili bisikleti ile gezmeyi hedefleyen Tiftik, 10 ayda 8 bin 150 kilometre pedal çevirdi.

Bisikletiyle 10 ayda 52 il gezdi

Tekirdağ'da yaşayan 19 yaşındaki Recep Tiftik, Türkiye'nin 81 ilini bisikletle gezmek için çıktığı yolun 52. durağında, medeniyetler şehri Mardin'e geldi. Tekirdağ’dan başlayarak il il bisikleti ile gezen Tiftik, Mardin’in hayallerini süsleyen ve görmekten çok mutlu olduğu bir kent olduğunu söyledi. Mardin ile birlikte 52 il gezen Tiftik şehirde küçük bir tur attıktan sonra geceyi Kamor Millet Bahçesi'nde geçirdi. 10 aydır yollarda olduğunu belirten Tiftik, "25 Temmuz 2018’de Tekirdağ’dan yola çıktım. Yaklaşık 10 aydır yollardayım. Toplamda 8 bin 150 kilometre pedal çevirdim. 52. ilim Mardin oldu. Amacım bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kanıtlamak. Aynı zamanda atalarımızın başlatmış olduğu seyahat etme kültürünü bizim zamanımızda da devam ettirmek için yola çıktım. Gençlerin hayal dünyalarını büyütebilmek amaçlarımın içerisinde bulunuyor" dedi.

AW732861_01

Gittiği her ilde farklı anılarının olduğunu aktaran Tiftik, "Toplamda 10 ay oldu, yaşadığım ilkler oldu. Zirvesine çıkacağımı hayal edemediğim dağların zirvesine bisikletle çıkıp kamp kurdum. 100’den fazla insanın evine misafir oldum. İyi ve kötü tecrübelerim oldu. Bugün Mardin’den Mezopotamya’ya baktım. Çocukluğumda Mardin’i gezmek hayalimdi. Bu yolculuğumda en çok gitmek istediğim il Mardin’di ve bir hafta buradan ayrılmak istemiyorum. Çok güzel bir yer gerçekten de. Bundan sonraki hedefim Diyarbakır olacak. Oradan da Güneydoğu ve Doğu Anadolu illeri olacak. 81 il bittikten sonra dönüşümü otobüsle yapacağım" diye konuştu.

PARTNER'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları
Araba tutkunları bu müzeye bayılacaksınız!Araba tutkunları bu müzeye bayılacaksınız!
Ordu'da şaşırtan görüntü! Bu ev ters duruyorOrdu'da şaşırtan görüntü! Bu ev ters duruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seyahat bisiklet Recep Tiftik

En Çok Okunan Trend Haberler

Öz babası tarafından bakın ne için öldürüldü!

Öz babası tarafından bakın ne için öldürüldü!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

İhbara gelen polis vahşetle karşılaştı!

İhbara gelen polis vahşetle karşılaştı!

Gösteri için daldı, bir daha çıkamadı! Ancak bu sabah...

Gösteri için daldı, bir daha çıkamadı! Ancak bu sabah...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi araba tutkunlarını bekliyor!

Araba tutkunları bu müzeye bayılacaksınız!

Ordu'da şaşırtan görüntü! Bu ev ters duruyor

Ordu'da şaşırtan görüntü! Bu ev ters duruyor

Aliağa'da Kuş Cenneti her mevsim rengarenk

Kuşları hayranlıkla izliyorsanız buraya uğramadan geçmeyin

Kızkumu'na turist yağıyor!

Bu denizde yürümek için dünyanın dört bir yanından geliyorlar

Mor tarlalarda hasat şenliği yapılacak

Mor tarlalar fotoğraf stüdyosuna döndü!

2 bin metredeki gizli cennet

2 bin metredeki gizli cennet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.