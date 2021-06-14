Bisikletiyle şarampole düşerek hayatını kaybeden araştırma görevlisi toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Tekirdağ'da bisikletle şarampole yuvarlanarak yaşamını yitiren araştırma görevlisi İsmail Taş, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Taş'ın naaşı, Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Cemevi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde Taş'ın annesi Aysun ve babası Nejdet'i yakınları teselli etti.

Törenin ardından Taş'ın cenazesi Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.

Tunceli Munzur Üniversitesi İktisati ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan İsmail Taş (36), dün Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bisikletiyle seyir halindeyken şarampole yuvarlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



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