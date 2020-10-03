Bisikletiyle Tayland'dan dünya turuna çıkan İspanyol beden eğitimi öğretmeni Beyşehir'de mola verdi

Bisikletiyle Tayland'dan dünya turuna çıkan İspanyol beden eğitimi öğretmeni Roberto Merchan Baeza, 16 bin kilometre pedal çevirdikten sonra geldiği Türkiye'de, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneğine ait bisiklet evinde misafir edilen 33 yaşındaki Baeza, gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya'nın Malaga şehrinde doğan bir bisiklet gezgini olduğunu vurgulayarak, çocukluğundan bu yana dünyayı pedallayarak gezip görme hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere 3 yıl önce Tayland'ın başkenti Bongkok'tan bisikletiyle dünya turuna çıktığını belirtti.

Baeza, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir yıl süreyle ara verdikten sonra tekrar başlayan tur kapsamında iki yıl içerisinde Vietnam, Malezya, Çin, Hindistan, Kamboçya, Özbekistan, Türkmenistan, Tibet, Tacikistan, Malezya, Kırgızistan, İran, Ermenistan ve Gürcistan dahil 14 Asya ülkesini gezdiğini söyledi.

Dünyanın tüm ülkelerini gezip görmeyi ve bu macerasını kitap haline getirmeyi amaçladığını dile getiren Baeza, tur sırasında gördüğü yerler ve karşılaştığı insanların misafirperverlikleri ile ilgili de kitabında yer vereceği yazılar kaleme aldığını anlattı.