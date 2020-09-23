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Bisikletli çocuğa kamyon çarptı, mahalleli yolu kapatarak tepki gösterdi

EDİRNE HABERLERİ  | 23.09.2020 20:07 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde karşıdan karşıdan geçmeye çalışan bisikletli çocuğa kamyon çarptı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde karşıdan karşıdan geçmeye çalışan bisikletli çocuğa kamyon çarptı. Mahalleli tepkisini yolu kapatarak gösterdi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Paşayiğit Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Uzunköprü - Keşan istikametinde seyreden İ.E. (67) yönetimindeki 59 LE 717 plakalı kamyon, Paşayiğit Mahallesi’nden geçerken, yola çıkan 12 yaşındaki Muhammet Mutlu’nun kullandığı bisiklete çarptı. Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye gelen ambulans Mutlu’yu tedavisi yapılmak üzere Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Bu sırada duruma tepki gösteren mahalleli, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Daha önceden de bölgede ölümlü kazaların olduğunu söyleyen ve önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, araçlarını yol üzerine çekerek tepkilerini gösterdi. Keşan-Uzunköprü arasında uzun araç kuyruğu oluştu.
Yaşanan durum üzerine bölgeye Cemalettin Yılmaz geldi. Vatandaşlardan yolun açılmasını isteyen Yılmaz, sonrasında mahalleli ile bir kahvehanede oturarak şikayetlerini istedi.
Yol üzerindeki trafik denetleme sistemini yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar, bölgedeki hız sınırının düşürülmesini ve EDS getirilmesini istedi.
Kaymakam Cemalettin Yılmaz’ın konuyla yakından ilgileneceğini belirtmesi üzerine yol üzerine park eden araçlar, yol üzerinden kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.

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