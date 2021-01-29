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Bismil atık su arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor

29.01.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce, Dicle Nehrinin kirlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla yapımı devam eden Bismil atık su arıtma tesisi ve atık su kolektörü çalışmaları kapsamında 5 kilometrelik şebeke ve kolektör hattı tamamlandı.Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de çevreye duyarlı projeler yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına hızla devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce, Dicle Nehrinin kirlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla yapımı devam eden Bismil atık su arıtma tesisi ve atık su kolektörü çalışmaları kapsamında 5 kilometrelik şebeke ve kolektör hattı tamamlandı.
Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de çevreye duyarlı projeler yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına hızla devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Bismil atık su arıtma tesisi ve atık su kolektörü yapım çalışmaları kapsamında 5 kilometrelik şebeke ve kolektör hattı tamamlandı. DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında yapılan tesiste günlük 12 bin 453 metreküp kapasiteyle hizmet verilecek. Ayrıca, proje kapsamında 26 bin metre atık su kolektör ve şebeke hattı döşenecek. Proje, 93 milyon liraya mal olacak.
DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük, proje alanlarında incelemelerde bulundu. Yürük, proje kapsamında Diyarbakır-Batman karayolu ilçe terminali yakınlarında yapılan yatay delgi sondaj, bin 200 milimetre kolektör, 400 milimetre şebeke çalışması ve atık su arıtma tesisi kazı alanlarında çalışmalarla ilgili teknik personelden bilgi aldı.
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, projenin önemli bir noktası olan yatay delgi çalışmasına devam ettiklerini aktardı. Tutşi, “Bu çalışmada bin 400 milimetrelik çelik boru kılıf içerisinde bin 200 milimetrelik çelik boru geçirilerek yolun altından emniyetli bir şekilde herhangi bir trafik akışında problem oluşturmadan kolektör hattı yapılacak. Şuana kadar bin 200 milimetre, 800 milimetre ve 400 milimetre çaplarında yaklaşık 5 kilometre şebeke ve kolektör hattı tamamlandı” dedi.

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