YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bismil’de 10 günde işlem yapılan 40 şüpheliden 16’sı tutuklandı

Bismil’de 10 günde işlem yapılan 40 şüpheliden 16’sı tutuklandı

10.01.2024 14:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 10 gün boyunca sürdürülen “Huzur” uygulamaları çerçevesinde haklarında 6 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 firari yakalandı.

Toplamda işlem yapılan 40 şüpheliden 16’sı tutuklandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekânları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde on gün boyunca sürdürülen denetimler sonucunda aralarında 1 suçüstü hırsızlık şüphelisi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da yer aldığı toplam 40 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Denetimler esnasında 1 ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet mermi, 1 adet çalıntı motosiklet,1 adet tescilsiz motosiklet, 66 gram narkotik madde ve 31 kilogram faturasız tütün mamulü ele geçirildi.

Denetlenen 34 iş yerinden ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri mühürletilirken, 2 iş yerine 4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanuna muhalefetten, içerisinde kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerinde ise 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari yaptırım uygulandı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şahıstan 24’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalar çerçevesinde denetlenen bin 236 aracın 187’sine ise farklı madde ihlallerinden toplamda 411 bin 565 TL tutarında trafik cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mobil bankacılık şifresini tuşladı: 130 bin TL dolandırıldıMobil bankacılık şifresini tuşladı: 130 bin TL dolandırıldı
Ahıra kurulan soba hayvanları telef etti, yaşlı kadın sinir krizi geçirdiAhıra kurulan soba hayvanları telef etti, yaşlı kadın sinir krizi geçirdi
Konya’da zehir tacirlerine operasyonKonya’da zehir tacirlerine operasyon
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Ocak Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:31
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:46

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Çarşamba

Emir eczanesi
Hazro
Lice eczanesi
Lice
Sifa eczanesi
Baglar
Şeyma eczanesi
Cermik
Büşra eczanesi
Kocakoy
helin deva eczanesi
Kayapinar
Oryil eczanesi
Baglar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.