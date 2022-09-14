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Bitci Racing'ten Roma’da çifte zafer!

14.09.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021’de kurulan ve ilk yılında Türkiye Pist, Karting ve Offroad Şampiyonaları’nda toplam 5 şampiyonluk kazanan Bitci Racing, Türk bayrağını bu kez Roma’da dalgalandırdı. Bitci Racing, Coppa İtalia Turismo’da birinciliği ve ikinciliği kazandı. Bitci Racing’in kurucusu Bitci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, “En büyük hayallerimizden birini daha gerçekleştirdik” dedi.

Bitci Racing'ten Roma’da çifte zafer!

Türk motor sporları dünyasının en başarılı takımları arasında yer alan ve uluslararası organizasyonlarda da ülkemizi başarıyla temsil eden Bitci Racing takımı, Roma’da düzenlenen Coppa İtalia Turismo yarışından zaferle döndü.

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Bu sezon ikinci kez Vallelunga Pisti’ne çıkan Bitci Racing takımında Vedat Ali Dalokay, baştan sona mükemmel giden yarışın ardından liderliği göğüsleyerek hem genel klasmanda hem kendi sınıfında birinci oldu. Dalokay, aynı pistte 1 Mayıs’taki yarışı da kazanmayı başarmıştı.

Vedat Ali Dalokay’ı izleyen takım arkadaşı ve geçtiğimiz yılın Türkiye Şampiyonu Turgut Konukoğlu da Vallelunga’da genel klasmanda üçüncü, kendi sınıfında ise ikinciliği elde etti.

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