Bitci Racing'ten Roma’da çifte zafer!

Türk motor sporları dünyasının en başarılı takımları arasında yer alan ve uluslararası organizasyonlarda da ülkemizi başarıyla temsil eden Bitci Racing takımı, Roma’da düzenlenen Coppa İtalia Turismo yarışından zaferle döndü.

Bu sezon ikinci kez Vallelunga Pisti’ne çıkan Bitci Racing takımında Vedat Ali Dalokay, baştan sona mükemmel giden yarışın ardından liderliği göğüsleyerek hem genel klasmanda hem kendi sınıfında birinci oldu. Dalokay, aynı pistte 1 Mayıs’taki yarışı da kazanmayı başarmıştı.

Vedat Ali Dalokay’ı izleyen takım arkadaşı ve geçtiğimiz yılın Türkiye Şampiyonu Turgut Konukoğlu da Vallelunga’da genel klasmanda üçüncü, kendi sınıfında ise ikinciliği elde etti.

