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Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor maçının ardından

04.09.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: - "Kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz" - Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: - "Daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak buradan ayrılıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

Keleş, karılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Oyuncularının elinden geleni yaptığını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftarımıza bir galibiyet hediye etmek istiyorduk, üzgünüz. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık. İlk yarıda dengeli giden bir oyun, kaçırdığımız pozisyonlar var. Biz de öne geçebilirdik. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Pozisyonlarımız da var. Kazanmak istiyorduk, kaybettik."

Kadrolarına takviyeler yapacaklarını belirten Keleş, "8'ine kadar transfer için süremiz var. Anlaştığımız oyuncular var. 3 tane daha oyuncu alacağız. Kadro kalitemiz biraz daha iyi olacak. Oyun olarak zaman zaman iyi işler yapık. Bu kadroyla bu işleri yapıyorsak, gelecek takviyelerle daha iyi işler yapacağız. İnansınlar güvensinler bize. 5 maçta 6 puanımız var. Daha fazla olabilirdi. Lig uzun bir maraton ve telafisi var." diye konuştu.

- Arabam.com Konyaspor cephesi

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise daha iyi oldukları bir maçı kazandıklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"5. maçımız. İyi mücadele ettik. Giresunspor iç sahada iyi sonuçlar alabiliyordu. Bu mücadeleye karşılık vermemiz gerekiyordu. Daha sonra da kendi oyunumuzu sergileyip iyi sonuç almaya gelmiştik. Hava iki takım için de zorlayıcıydı. Takımım 90 dakika çok iyi mücadele etti. Üstüne de topa sahip olup, pozisyonlar bulduk. Daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak buradan ayrılıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Giresunspor takımına da geri kalan maçlarda başarılar diliyorum."

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