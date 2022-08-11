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Bitexen Giresunspor, Kadir Seven'i transfer etti

11.08.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitexen Giresunspor, Kadir Seven'i transfer etti

Bitexen Giresunspor, Kadir Seven'i transfer etti

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Kadir Seven'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Giresunspor'umuz 19 yaşındaki defans oyuncusu Kadir Seven ile anlaşma sağlamıştır. Kadir Seven'e 'Giresunspor'umuza hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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transfer Spor Toto Süper Lig

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