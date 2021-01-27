Bitki çayı nasıl yapılır? Çeşitleri neye göre seçilmelidir?

Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi, çevreden duyulan tavsiyelerle bitki çaylarının seçilmesidir. Bu aşamada diyetisyene danışılması çok önemlidir. Çünkü kullanılan ilaçlara ve kan değerlerine bağlı olarak, bazı ilaçların kullanılması sağlığı tehlikeye sokabilir.

Kulaktan duyma bilgilere aldanmamak gerekir. Muhakkak ki diyetisyenlere başvurarak satın almakta ve tüketmekte fayda vardır.

BİTKİ ÇAYLARI NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Bitki çaylarının seçimi kadar tüketilme şeklini de bilmek çok önemlidir. Burada bilinçli davranmak gerekir. Beslenme uzmanının tavsiyeleri doğrultusunda tüketmek en sağlıklısıdır. Çünkü fazla tüketilen bitki çayları, vücutta bir takım sağlık problemlerine neden olmaktadır.

Sağlıklı bir bireyseniz fazla tüketilen bitki çaylarının sizde yaratacağı ilk etki vücuttan su ve mineral kaybına neden olacaktır. Fakat tansiyon, aritmi, taşikardi gibi problemler varsa risk daha da artacaktır.

BİTKİ ÇAYLARI HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER

Bitki çaylarında yanlış bilinenlerden en yaygın olanı, ne kadar yersem yiyeyim, bitki çayı içerek kilo vereceğim düşüncesidir. Aslında bu doğru değildir.

Bitki çayları sıvı alımını arttırır ve metabolizmayı bir miktar arttırır. Fakat hiçbir bitkinin zayıflatıcı etkisi yoktur.



