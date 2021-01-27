YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bitki çayı nasıl yapılır? Çeşitleri neye göre seçilmelidir?

Bitki çayı nasıl yapılır? Çeşitleri neye göre seçilmelidir?

Betül Songur Betül Songur 27.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitki çayları kaynatılarak ya da demlenerek hazırlanır. Bu iki seçenekten hangisinin seçileceğini ise kullanılan bitki belirler. Örneğin kuşburnu meyvesi kaynatılarak tüketilmesi gereken bir bitkidir. Fakat yeşil çay demlenerek içilmelidir. Çünkü 5-6 dakikadan fazla sıcak sudan bekletildiğinde, yeşil çayın içerisinde bulunan zararlı maddeler de suya geçmektedir. Beslenme uzmanından çay hazırlamayla ilgili tavsiyelerin alınması gerekmektedir.

Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi, çevreden duyulan tavsiyelerle bitki çaylarının seçilmesidir. Bu aşamada diyetisyene danışılması çok önemlidir. Çünkü kullanılan ilaçlara ve kan değerlerine bağlı olarak, bazı ilaçların kullanılması sağlığı tehlikeye sokabilir.

Kulaktan duyma bilgilere aldanmamak gerekir. Muhakkak ki diyetisyenlere başvurarak satın almakta ve tüketmekte fayda vardır.

BİTKİ ÇAYLARI NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Bitki çaylarının seçimi kadar tüketilme şeklini de bilmek çok önemlidir. Burada bilinçli davranmak gerekir. Beslenme uzmanının tavsiyeleri doğrultusunda tüketmek en sağlıklısıdır. Çünkü fazla tüketilen bitki çayları, vücutta bir takım sağlık problemlerine neden olmaktadır.

Sağlıklı bir bireyseniz fazla tüketilen bitki çaylarının sizde yaratacağı ilk etki vücuttan su ve mineral kaybına neden olacaktır. Fakat tansiyon, aritmi, taşikardi gibi problemler varsa risk daha da artacaktır.

BİTKİ ÇAYLARI HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER

Bitki çaylarında yanlış bilinenlerden en yaygın olanı, ne kadar yersem yiyeyim, bitki çayı içerek kilo vereceğim düşüncesidir. Aslında bu doğru değildir.

Bitki çayları sıvı alımını arttırır ve metabolizmayı bir miktar arttırır. Fakat hiçbir bitkinin zayıflatıcı etkisi yoktur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Ne yaptıysam kilo alamıyorum diyorsanız bir de bu listeye bakınNe yaptıysam kilo alamıyorum diyorsanız bir de bu listeye bakın
İzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifiİzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu! "Hiç tahmin etmiyordum"

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu! "Hiç tahmin etmiyordum"

Mini şortlu pozuyla olay oldu! "Haberim yokmuş gibi çek"

Mini şortlu pozuyla olay oldu! "Haberim yokmuş gibi çek"

Hem lezzeti hem yapılışı farklı! Bu mantı bildiklerinizden çok farklı

Hem lezzeti hem yapılışı farklı! Bu mantı bildiklerinizden çok farklı

Ne yaptıysam kilo alamıyorum diyorsanız bir de bu listeye bakın

Ne yaptıysam kilo alamıyorum diyorsanız bir de bu listeye bakın

En sevdiğiniz çikolatalı kurabiyeye yeni rakip

En sevdiğiniz çikolatalı kurabiyeye yeni rakip

Bu çorbayı yemeye doyamayacaksınız!

Bu çorbayı yemeye doyamayacaksınız!

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

5 dakikada yapılıyor, aylarca bozulmuyor!

5 dakikada yapılıyor, aylarca bozulmuyor!

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çıtır çıtır altın sarısı patates kızartmasının sırrı...

Çıtır çıtır altın sarısı patates kızartmasının sırrı...

Yiyenler gizli malzemesini merak ediyor!

Yiyenler gizli malzemesini merak ediyor!

Elma hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! İşte kaç tane yediğinizi unutturacak tarif

Elma hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! İşte kaç tane yediğinizi unutturacak tarif

Diğer Haberler

Kilo almak için ne yenir diye merak ediyorsanız işte liste!

Ne yaptıysam kilo alamıyorum diyorsanız bir de bu listeye bakın

Spordan sonra ne yenir? Hem kilo verin hem tok hissedin!

Hem kilo verin hem tok hissedin! Spordan sonra...

Şarabın yanında ne yenir? Hangi şarapla hangi yemek tercih edilir?

Lezzeti 2'ye katlayacak öneri! Bakın yanında ne yemek gerekiyormuş

Evde limon ağacı yetiştirmek hiç zor değil! Hem de 4 adımda

Evde limon ağacı yetiştirmek hiç zor değil! Hem de 4 adımda

Kuru meyve alırken dikkat... Fayda sağlıyor diye sağlığınızdan olmayın! Parlak diye alıyoruz ama...

Fayda sağlıyor diye alıyoruz ama dikkat! Parlak rengi sizi kandırmasın

Kırmızı sebzelerin faydaları... Kapya biber iltihapla savaşırken, turp turşusu...

Gücü şaşkına çeviriyor! Turşusu kurulduğunda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.