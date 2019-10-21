Bitki çayları faydalı mı? Bitki çaylarından şifa yerine zarar görmeyin

Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, kışın vazgeçilmezi bitki çaylarının tüketimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BİTKİ ÇAYLARI FAYDALI MI?

Dr. Koran, bitkisel çayların şifalı olduğu kadar zararlı da olabileceğine dikkati çekerek "Kronik hastalığı olan kişiler, gebeler ve emziren anneler mutlaka doktorunun bilgisi dahilinde bitkisel çayları tüketmeli. 6 aydan küçük çocuklar kesinlikle bitkisel çay içmemeli, 6 aydan büyük bebekler ve çocuklara ise doktor kontrolünde az miktarda bitki çayı verilmeli. Bazı bitki çayları ilaçların etkinliğini artırabilir ya da azaltabilir. Bu nedenle ilaç kullanan hastaların da günlük bitkisel çay miktarı değişebilir” diye konuştu.

BİTKİ ÇAYLARININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?



Fazla tüketilen bitki çaylarının çarpıntı, kramp ya da alerjiye neden olabileceğini belirten Dr. Koran, “Kışın; anason, rezene, nane, adaçayı, hatmi, mürver, ekinezya, yeşil çay, keten tohum, ebegümeci, kuşburnu, zencefil, zerdeçal ve ıhlamur çaylarını tüketebiliriz. Bu çaylar vücudumuzun bağışıklık sistemini hareketlendirir, metabolizmamızı hızlandırır, antiviral ve anti bakteriyel özelliklerinden dolayı hem kış dönemi hastalıklarından korur hem de tedavilerinde bize destek olur. Bitki çaylarının günlük kullanılması gereken miktarı her bitkiye göre değişir. Örneğin, 15 gramın üstünde tüketilen adaçayı çarpıntı, kramp, denge bozukluğuna yol açabilirken, rezene çayının fazla tüketilmesi konüzyonlara, papatya çayının da fazla tüketilmesi alerjik reaksiyonlara neden olabilir” uyarısında bulundu.