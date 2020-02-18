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Bitki için anne sütü kadar değerli

ADANA HABERLERİ  | 18.02.2020 08:40 | Son Güncelleme

Dünya gübre sektörünün güçlü markalarından Tarazona tarafından üretilen Taravert Evo’nun, bitki gelişiminde anne sütü kadar kıymetli etkisiyle sağlıklı büyümeyi sağlarken, çetin kış koşullarından sonra bitkinin güçlü bir şekilde yeniden başlangıç yapmasına katkı sunduğu bildirildi.İspanya merkezli Taranoza Türkiye Distribütörü Agronil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, yüksek biyo uyarıcı içeren Taravert Evo’nun, bitkiye kattığı değere dikkati çekerken, bu ürünün ascophyllum nodosum deniz yosunu özü ile bitkisel kaynaklı L- amino asitler içerdiğini ve bu özelliği sayesinde bitkide hızlı bir köklendirici görev üstlendiğini söyledi.Taner Kaplan, Taravert Evo’nun, kök sistemini geliştirdiğini, stresi önlediğini, olgunlaşmayı arttırdığını, nakil sonrası yeni toprağa bitki adaptasyonunu kolaylaştırdığını, sağlıklı büyümeyi tetiklediğini ve soğuk, don, yağmur gibi çetin kış döneminden sonra bitkinin güçlü bir şekilde yeniden başlamasına yardımcı olduğunu kaydettiYapraktan ve kökten alımı hızlı ve etkinTaravert Evo’nun, özel içeriği sayesinde yapraktan ve kökten alınımının çok hızlı ve etkin olduğunu vurgulayan Taner Kaplan, “Bitkilerin fenolojik evrelerinde uygulanması köklenmeyi desteklediği için tüm vejetatif döngü boyunca bitki üzerinde olumlu etkiler yapıyor” dedi.Taner Kaplan, karışımlara uyumluluğu yüksek olan Taravert Evo’nun önemli oranda Alginic Asit ve L - Amino Asit ihtiva ettiğini ve yine yüksek oranda organik madde içerdiğini belirterek, şöyle devam etti:“Fundy Körfezinden gelen Ascophyllum nodosum deniz yosunu özü ve yüzde 70’i buğdaydan enzimatik yollarla sağlanan L- amino asitler bitki üzerinde güçlendirmek istediğimiz belirli eylemler için mükemmel bir tamamlayıcıdır.

Bitki için anne sütü kadar değerli

Dünya gübre sektörünün güçlü markalarından Tarazona tarafından üretilen Taravert Evo’nun, bitki gelişiminde anne sütü kadar kıymetli etkisiyle sağlıklı büyümeyi sağlarken, çetin kış koşullarından sonra bitkinin güçlü bir şekilde yeniden başlangıç yapmasına katkı sunduğu bildirildi.
İspanya merkezli Taranoza Türkiye Distribütörü Agronil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, yüksek biyo uyarıcı içeren Taravert Evo’nun, bitkiye kattığı değere dikkati çekerken, bu ürünün ascophyllum nodosum deniz yosunu özü ile bitkisel kaynaklı L- amino asitler içerdiğini ve bu özelliği sayesinde bitkide hızlı bir köklendirici görev üstlendiğini söyledi.
Taner Kaplan, Taravert Evo’nun, kök sistemini geliştirdiğini, stresi önlediğini, olgunlaşmayı arttırdığını, nakil sonrası yeni toprağa bitki adaptasyonunu kolaylaştırdığını, sağlıklı büyümeyi tetiklediğini ve soğuk, don, yağmur gibi çetin kış döneminden sonra bitkinin güçlü bir şekilde yeniden başlamasına yardımcı olduğunu kaydetti
Yapraktan ve kökten alımı hızlı ve etkin
Taravert Evo’nun, özel içeriği sayesinde yapraktan ve kökten alınımının çok hızlı ve etkin olduğunu vurgulayan Taner Kaplan, “Bitkilerin fenolojik evrelerinde uygulanması köklenmeyi desteklediği için tüm vejetatif döngü boyunca bitki üzerinde olumlu etkiler yapıyor” dedi.
Taner Kaplan, karışımlara uyumluluğu yüksek olan Taravert Evo’nun önemli oranda Alginic Asit ve L - Amino Asit ihtiva ettiğini ve yine yüksek oranda organik madde içerdiğini belirterek, şöyle devam etti:
“Fundy Körfezinden gelen Ascophyllum nodosum deniz yosunu özü ve yüzde 70’i buğdaydan enzimatik yollarla sağlanan L- amino asitler bitki üzerinde güçlendirmek istediğimiz belirli eylemler için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Bu nedenle üç güçlendirici şekli vardır; başlangıç ürünlerinin etkisini katlayarak arttırır. Stres önleyici etki arttırıcı görevi görür. Kalınlaşma, dolum ve meyve olgunlaşması için potasyum yaprak uygulaması etkisini arttırır."
Taner Kaplan, Ascophyllum nodosum deniz yosunu özü ve L- amino asit kullanımının genel etkilerine de dikkati çekerek, “İstenilen verim oranını arttırır. Soğuk, don, yağmur gibi çetin kış döneminden sonra bitkinin güçlü bir şekilde yeniden başlamasına yardımcı olur. Bitkilerin bütünsel sağlığının iyileştirir. Bitkilerin stres faktörlerine karşı maksimize edilmesini sağlar. Beslenme seviyelerinin artmasını ve kök büyümesini sağlarken bitki gelişimini de artırır” dedi.

Bitki için anne sütü kadar değerli

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