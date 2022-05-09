Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nde "çölyak hastalığı" konulu etkinlik düzenlendi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nde, çölyak hastalığı konusunda toplumda farkındalığı artırmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

"9 Mayıs Dünya Çölyak Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bir araya getirdi.

TAGEM Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı Ramazan Bülbül, buradaki konuşmasında, Merkez binasının geçen yıl açıldığını belirterek laboratuvarlara alınan cihaz ve ekipman dahil, yatırımın toplam maliyetinin 25 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Toplam 18 gıda mühendisinin Merkez'de çalıştığını bildiren Bülbül, "Önümüzdeki yıllarda burada, glütensiz ürünlerin ayrıca çalışılması için, bir katı bu işlemlere ayıracağız." diye konuştu.

Bülbül, glütensiz ürünlerin piyasaya arzını sağlamayı ve fiyatları bir nebze olsun dengelemeyi amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Glütensiz ürünlerin maliyetleri ham madde olarak diğer ürünlere göre daha ucuz ama pazarlama usulünden ve arzı olmasından dolayı fiyatlar 3 katı civarında. Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bu çalışmaları yaparak, dezavantajlı durumdaki arkadaşlarımıza katkı sağlamayı umuyoruz. 2015'ten bu yana glütensiz ürünlerle ilgili 2 projeyi tamamladık, şu anda 1 tanesinin çalışmaları devam ediyor. Özel sektörle birlikte yeni projeleri geliştirmeyi de hedefliyoruz."

Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Arzu Özer de etkinlikle hastaların ve ailelerinin glütensiz ürünlerden beklentilerini, karşılaştıkları zorlukları ve yaşadıkları sağlık sorunlarını öğrenmeyi amaçladıklarını söyledi.

Özer, Merkez'in, ulusal ıslah programlarının kalite süreçlerini takip ettiğini ve kendilerinin, üniversitelere ek olarak, kamu kuruluşları ve özel sektörle ortak Ar-Ge süreçleri yürüttüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılara diyetisyenler ve gastroenteroloji uzmanlarınca sunum yapılırken, Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nde çalışan personel de çocuklarla boyama etkinliği gerçekleştirdi.

