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Bitkisel Üretim ve Hayvancılık değerlendirme toplantısı yapıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 17.12.2020 13:50 | Son Güncelleme

Kırklareli İl Tarım ve Hayvan Müdürlüğü tarafından Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Değerlendirme İl Alt Komisyonu yılın son toplantısı yapıldı.Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Değerlendirme İl Alt Komisyonu İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Funda Eylem Özel başkanlığında Komisyon üyekleri ve STK temsilcilerinin katılımı ile zoom programı üzerinden gerçekleştirildi.Toplantının açılış konuşmasını Kırklareli İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Funda Eylem Özel yaptı.

Bitkisel Üretim ve Hayvancılık değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli İl Tarım ve Hayvan Müdürlüğü tarafından Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Değerlendirme İl Alt Komisyonu yılın son toplantısı yapıldı.
Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Değerlendirme İl Alt Komisyonu İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Funda Eylem Özel başkanlığında Komisyon üyekleri ve STK temsilcilerinin katılımı ile zoom programı üzerinden gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını Kırklareli İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Funda Eylem Özel yaptı. Özel, toplantıda Kırklareli’nin genel tarımsal yapısına değindi. Daha sonra Bitkisel üretim ve Hayvancılık konularında çeşitli sunumlar yapıldı. Ekonomik yatırım konularının ardından oda ve birlik temsilcileri, çiftçilerin ve toplantıya katılan İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürlerinin kendi alanları ile ilgili 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda toplantı sona erdi.

Bitkisel Üretim ve Hayvancılık değerlendirme toplantısı yapıldı

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