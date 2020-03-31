Bitlis Belediyesi sıcak yemek servisiyle yaşlıların gönüllerine dokunuyor

Ekipler, salgın nedeniyle yaşlıların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere de günde 2 öğün üç çeşit sıcak yemeği, evlerine kadar götürerek gönüllerine dokunuyor.

Bitlis Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, kentteki yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda Bitlis aşevinde pişirilen üç çeşit yemek el değmeden paketlenerek, gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra yaşlı bireylerin evlerine teslim ediliyor.

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalığı bulunanların evine günde 2 öğün sıcak yemek servisi yapıyor, ayrıca diğer ihtiyaçlarını da gideriyor.

65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kent sakinlerine evde hizmet verdiklerini aktaran Tanğlay, şöyle konuştu:

"Her ilde olduğu gibi Bitlis'te de Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. Belediye olarak vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 80 vatandaşımıza günlük 2 öğün sıcak yemek dağıtıyoruz. Bu süreçte 400'ün üzerinde ailemize de gıda yardımı yaptık. Yaşlılarımızın ve hastaların evden çıkmasına gerek yok, ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Evde sıkılıyorlar ama bu onların sağlığı için önemli. Onlara sesleniyoruz: Siz evde kalın, biz hizmeti ayağınıza getireceğiz. Özellikle zabıta ekiplerimizle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bir telefonla ekmeklerini, meyvelerini, sebzelerini ve ilaçlarını alıp evlerine teslim ediyoruz."

Kamu kuruluşları, toplu taşıma araçları ve insanların yoğun kullandığı yerleri düzenli olarak dezenfekte ettiklerini anlatan Tanğlay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını yerine getirdiklerini kaydetti.

Tüm ekiplerin vatandaşlara hizmet için seferber edildiğini vurgulayan Tanğlay, "Bu virüs salgınından kurtulmak için bütün önlemleri alıyoruz. Salgından kurtulmanın en büyük ilacının evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak olduğunu vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz." dedi.

Belediyenin hizmetlerinden yararlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kent sakinleri ekiplere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

