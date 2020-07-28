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Bitlis Belediyesinden bayram denetimi

BİTLİS HABERLERİ  | 28.07.2020 15:35 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayram öncesi kent genelinde faaliyet gösteren kasap, market, fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini denetledi.Bitlis Belediyesi, halk sağlığı konusunda denetimlerine devam ediyor.

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayram öncesi kent genelinde faaliyet gösteren kasap, market, fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini denetledi.
Bitlis Belediyesi, halk sağlığı konusunda denetimlerine devam ediyor. İl genelinde faaliyet gösteren kasap, market, fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerine yönelik periyodik denetimlerini yapan ekipler, işletmeleri tek tek inceliyor. Ekipler, özellikle hijyen konularında hassasiyet gösterirken, işletmelerin imalatları uygun şartlarda yapıp yapmadığını da denetliyor. Bu çalışmaların yanına tezgah altı olarak da bilinen sağlıksız imalathane koşullarına sahip yerler konusunda ekipler hassasiyet gösterirken, il genelinde bu ve benzeri yerlere kesinlikle izin verilmiyor. İl genelinde yapılan denetimlerde halka sağlıksız ürün sunan hiçbir işletmenin olmadığı görüldü.
Kurban Bayramı öncesi zabıta denetimlerinin daha da yoğunlaştığını belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Halkımızın sağlıklı ürünlere ulaşması bizim önceliklerimiz arasında. Bunun için zabıta ekiplerimiz işletmelere yapılan denetimlerle sağlıksız koşulların oluşmasına izin vermiyor. Kurban Bayramı öncesi en çok talep edilen ürünler olan et ve tatlılar konusunda da denetimler yaparak halkımızın sağlıklı ürünlerle bayramı geçirmesi için hassasiyet gösteriyoruz. Bitlis’te merdiven altı denilen sağlıksız koşullarda üretim yapmak isteyenlere kesinlikle izin verilmiyor. Bu konuda da gerekli çalışmalar ekiplerimiz tarafından gece gündüz demeden yapılıyor. Halkımızın sağlıklı ürünlere ulaşması için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

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