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Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon: 8 gözaltı

16.02.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon: 8 gözaltı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Bitlis'te 7, Giresun ve Kahramanmaraş'ta birer olmak üzere aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 9 şüphelinin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, Kahramanmaraş'ta bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bitlis Giresun Kahramanmaraş

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