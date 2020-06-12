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Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı adliyeye sevk edildi

BİTLİS HABERLERİ  | 12.06.2020 15:34 | Son Güncelleme

Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı adliyeye sevk edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis ve Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 26 Şubat'tan bu yana Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu örgütlü işledikleri iddiasıyla biri kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanması için Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri ile Van'da 9 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"95 personel ve 18 araçla gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheliden biri kamu görevlisi olmak üzere 14'ü yakalanmıştır. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Operasyonda ev ve iş yeri aramalarında 388 gram sentetik uyuşturucu, 82 gram kubar esrar, 33 gram toz esrar, 21 gram eroin, 52 uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 21 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 64 av tüfeği fişeği, 14 cep telefonu, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatı yapmayı sağlayan makine ile suçtan elde edilen 3 bin 220 lira ele geçirilmiştir."

Açıklamada, gözaltındaki 14 şüphelinin Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi.

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Bitlis Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Eren Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Ihlamur Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
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