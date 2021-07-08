"Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" ekibi, Nemrut Dağı'na ulaştı

Van Gölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" projesi kapsamında yola çıkan 50 bisikletçi, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı'na ulaşarak final yaptı.

450 kilometrelik yolun sonunda Nemrut Dağı'na ulaşan bisiklet ekibini burada Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abdulkadir Ceren, İl Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, İl Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Kahta Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ile vatandaşlar, alkışlarla karşıladı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 2 bin 206 metre yüksekliğe sahip Nemrut Dağı'nın zirvesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 50 arkadaşıyla beraber 6 günlük bisiklet yolculuğunun finalinde Nemrut Dağı'na varmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yolculukları sırasında 6 ili tanıma fırsatı bulduklarını, final yeri olan Nemrut Dağı'nda ise tarihi havayı teneffüs ettiklerini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Amacımız bu parkuru geleneksel hale getirerek 2 il ve Nemrut arasında bir köprü kurarak iki Nemrut'u buluşturmak, projeyle yeni bir marka oluşturmak. Bu parkurda çok sayıda il ve ilçeyi gezerek tarihi yerleri görme fırsatımız oldu. Nemrut Dağı zirvesinde tarihin içindeyiz. Çok güzel bir yer, ben ve tüm arkadaşlarım buraya hayran kaldık. Önümüzdeki yıllarda da daha geniş katılımla yapacağız."

İl Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, bugün birçok ilden katılım ile gerçekleştirilen "Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" projesinin finalinde buluştuklarını, projenin içinde hem turizm hem spor hem de farkındalık olduğunu söyledi.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ise iki Nemrut Dağı'nın karıştırıldığını fakat düzenlenen bu etkinlik ile hatanın önüne bir nebze geçildiğini belirterek, gayet güzel bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Ekinci, salgından sonra Nemrut Dağı'na yaklaşık 30 bin ziyaretçi geldiğini ve hedeflerinin 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamak olduğunu dile getirdi.

Kahta Kaymakamı Abdil Koç ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

