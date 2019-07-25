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Bitlis'te büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.07.2019 01:21 | Son Güncelleme

Bitlis’in Güroymak ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bitlis'te büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre, Güroymak’ın Günkırı beldesinde arazi meselesi yüzünden iki aile arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada Maşallah T. ile Allahverdi Y. hayatını kaybederken, Nihat E., Nuriye S. ve Mezher S. yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları çevredeki hastanelere götürürken, güvenlik güçleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bitlis silahlı kavga

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