Bitlis'te büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre, Güroymak’ın Günkırı beldesinde arazi meselesi yüzünden iki aile arasında kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada Maşallah T. ile Allahverdi Y. hayatını kaybederken, Nihat E., Nuriye S. ve Mezher S. yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları çevredeki hastanelere götürürken, güvenlik güçleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. (İHA)
70 yıl önce yapıldı! Herkesin ilgisini çekiyor
Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı! 26 Ağustos'ta açılacak
6 yıl önce belinde unuttular! Mıktanısla buldu
Böbreğinde unutulduğu 10 yıl sonra ortaya çıktı!
Ankara'da 'Sayaç' operasyonu! Çete çökertildi
Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik! 9 kişi sınır dışı edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum