Bitlis’te büyüleyen yumurta işleme sanatı

Sanatla uğraşan ve Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nden mezun olan Şazime Hancı, başarısıyla etrafındaki kadınlara da örnek oluyor. Son 3 aydır yumurta sanatına merak salan Hancı, Türkiye’de yumurta sanatını icra eden kadın sanatçı olmadığını ve Bitlis’ten bir kadın olarak bu sanata destek vermek istediğini söyledi. 3 ay içerisinde yumurta üzerinde birçok işlem yaptıklarını belirten Şazime Hancı, çalışmalarının yoğun ilgi ve talep gördüğünü ifade ederek; tavuk, hindi, kaz ve deve kuşu yumurtalarına sanat eseri işlediğini belirtti.

SÜSLENEN YUMURTALAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hancı, Türkiye genelinde yumurta sanatını icra eden tek kadın olduğunu vurgulayarak, “Bitlis’in Tatvan ilçesindeki karma sanat atölyemizde sanat faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bundan yaklaşık 3 ay önce yumurta sanatına merak saldık. Bu konuyla ilgili birçok araştırma yaptık. Araştırmalarımız doğrultusunda Türkiye genelinde yumurta sanatını icra eden çok fazla sanatçı yok. Sadece birkaç sanatçı var. Fakat kadın olarak bu sanatla uğraşan hiç kimse yok. 3 aylık bir çalışma sonucunda yumurtalar üzerinde işlemeler yapmaya başladık. Çok güzel sonuçlar aldık. Kaz, hindi, deve kuşu yumurtası gibi farklı yumurtalar getirterek çalışmalarımızı devam ettirdik. Bunu yaygınlaştırdık. Çalışmalarımızdan sonra baya yoğun ilgi ve talep gördük. Türkiye Kaz Birliği tarafından siparişler aldık. Bir hindinin, kazın etinden ve tüyünden ziyade yumurtalarının da sanata dönüştürülmesi onlar tarafından da çok büyük bir ilgi gördü” dedi.