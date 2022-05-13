Bitlis Valisi Çağatay operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, operasyonda düşerek yaralanan güvenlik korucusuna tedavi gördüğü hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mutki ilçesindeki Sarpkaya bölgesinde yürütülen operasyon sırasında düşen güvenlik korucusu Gülemir Agaya yaralandı.

Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven ile hastaneye giderek Agaya'yı ziyaret etti.

Agaya'ya "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çağatay, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



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