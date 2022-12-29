Bitlis ve Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Aralık'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bitlis ve Tatvan ilçesi ile Muş'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyonda 54,34 gram sentetik uyuşturucu, 2,72 gram eroin, 2,56 gram esrar, 95 uyuşturucu hap, 2 cam aparat ve telsiz ele geçirildi.

Dosya kapsamında, operasyon öncesi süreçte 48 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

