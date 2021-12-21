Bitlis'in 2 ilçesinde eğitime ara verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köylerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "İlçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç, taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarda eğitime ara verildiği aktarıldı.
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