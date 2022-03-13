Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Güroymak Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 16 köy ve 4 mezrada okullar tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, ​​​​​​​kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

