Bitlis'in iki ilçesinde daha eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılamayacak.

Adilcevaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede köy yollarında aşırı buzlanma riskinden dolayı tüm taşımalı ve köy okullarında 12 Şubat Çarşamba okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler hariç eğitim ve öğretime devam edileceği vurgulandı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kadınların da idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Kentte yoğun kar nedeniyle il ve Tatvan ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verilmişti.

