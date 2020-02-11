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Bitlis'in iki ilçesinde daha eğitime kar engeli

BİTLİS HABERLERİ  | 11.02.2020 22:09 | Son Güncelleme

Bitlis'in iki ilçesinde daha eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılamayacak.

Adilcevaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede köy yollarında aşırı buzlanma riskinden dolayı tüm taşımalı ve köy okullarında 12 Şubat Çarşamba okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler hariç eğitim ve öğretime devam edileceği vurgulandı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kadınların da idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Kentte yoğun kar nedeniyle il ve Tatvan ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verilmişti.

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Adilcevaz Bitlis eğitime kar engeli Kar Yağışı

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Akşam
17:52
Yatsı
19:09

Bitlis Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Hayat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Erdem Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
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