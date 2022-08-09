Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri Zara konseriyle sona erdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Büyük Bitlis Buluşmaları" etkinlikleri, şarkıcı Zara'nın konseriyle sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar, telefonlarının ışıklarıyla alanda renkli görüntüler oluşturdu.

Zara'ya plaket takdim eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kadim şehirde güzide bir sanatçıyı ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, "Zara hanıma çiçek takdim etmiyoruz. Onun adına Prof. Dr. Fuat Sezgin Ormanımızda 10 fidan diktik. Size sertifikasını vereceğiz." dedi.

Havai fişek gösterisiyle son bulan konseri, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, kurum amirleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi.



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