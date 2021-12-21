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Bitlis'in Mutki ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

21.12.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Mutki ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim bir gün ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadeler kullanıldı:

"Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçemizde yoğun kar yağışı ve elektriklerin kesilmesi sebebiyle 21 Aralık'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okulların tatil edilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

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