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Bitlis’te 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 27.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

Bitlis’te şüphe üzerine durdurulan tırda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 26 Ağustos 2020 günü il merkezi girişinde şüphe üzerine bir tırın durdurulduğu belirtildi.

Bitlis’te 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis’te şüphe üzerine durdurulan tırda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 26 Ağustos 2020 günü il merkezi girişinde şüphe üzerine bir tırın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan tırın içerisinde yapılan arama neticesinde, 1 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan R.A. ve M.A.L. isimli 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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