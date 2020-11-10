Bitlis’te 12 yıl 6 ay cezası olan şahıs yakalandı

Bitlis’te kasten adam öldürmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, nitelikli kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.A. isimli şüpheli, 10.11.2020 tarihinde Bitlis il merkezinde yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli adli işlemlerinin ardından Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

