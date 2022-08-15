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Bitlis'te 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

15.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'te 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilde 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, dün durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada, 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Tatvan Otomobil ruhsatsız silah

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