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Bitlis'te 2 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu bulundu

21.08.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 2 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 şüphelinin üst aramasında eroin, esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Ağustos'ta yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen E.Ö. ve V.U'nun üst aramasında, kağıda sarılı 0,76 gram toz esrar, naylon içinde 5,7 gram sentetik uyuşturucu ile 5 parça kağıda sarılı 7,18 gram eroin ele geçirildi.

Yapılan kimlik sorgulamasında şüpheli E.Ö. hakkında 9 suçtan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklandı, V.U. ise serbest bırakıldı.

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