Bitlis'te 2 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 şüphelinin üst aramasında eroin, esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Ağustos'ta yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen E.Ö. ve V.U'nun üst aramasında, kağıda sarılı 0,76 gram toz esrar, naylon içinde 5,7 gram sentetik uyuşturucu ile 5 parça kağıda sarılı 7,18 gram eroin ele geçirildi.
Yapılan kimlik sorgulamasında şüpheli E.Ö. hakkında 9 suçtan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklandı, V.U. ise serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz