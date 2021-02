Bitlis’te 20 kişiye sosyal mesafeden 69 bin TL para cezası

Bitlis’te kahvehaneye dönüştürülmüş iş yerinde bulunan 20 kişi sosyal mesafe ihlalinden 69 bin 380 TL idari para cezası uygulandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce, merkezde kahvehaneye dönüştürülmüş bir iş yerinde bulunan M.Y., N.A., L.K., A.S., S.İ., İ.Ü., S.M., M.K., Ş.K., A.T., L.A., A.D., E.İ., N.K., N.S., M.Y., İ.K., E.A., F.Y. ve C.S. isimli şahıslara Bitlis İl Hıfzıssıhha Kurulunun Kararları gereği sosyal mesafe ihlalinden toplamda 69.380 TL idari para cezası uygulanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.