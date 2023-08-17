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Bitlis'te 3 yılda 32 bin 250 genç ve çocuk yüzme öğrendi

17.08.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Bitlis'te 3 yılda 32 bin 250 çocuk ve gence yüzme eğitimi verildi, suda canlı kalma teknikleri öğretildi.

Bakanlık yatırımlarıyla birçok spor tesisinin inşa edildiği kentte, çocuklar ve gençler daha güvenli ve modern tesislerde spor yaparak geleceğe hazırlanıyor.

Kentte 3 yıl önce açılan yarı olimpik yüzme havuzunda da gençler ve çocuklar spor yapma fırsatı buldu. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı yüzme kursuna katılan çocuk ve gençler, antrenörler ve can kurtaranlar gözetiminde eğitimlerini alıyor.

İlçeler ve köylerde yaşayan çocuk ve gençleri de taşımalı sistemle havuza getirerek bu imkandan yararlanmalarını sağlayan müdürlük, yetenekli olanları ileri yüzme teknikleri eğitimiyle ülke genelinde düzenlenen şampiyonalara hazırlıyor.

Projenin başlatıldığı 2021'den bu yana 32 bin 250 çocuk ve gence yüzme eğitimi verilmesinin sağlandığı kentte, bu sayede boğulma vakalarının da azaltılması hedefleniyor.

"KIRSALDAN GELEN GENÇLERİMİZ ÇOK MEMNUN"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, AA muhabirine, üç yıllık sürede gençler ve vatandaşlar için tüm imkanları kullanarak yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.

Bu yıl 6-14 yaş grubundaki 10 bin 250 çocuk ve gence yüzmeyi öğrettiklerini anlatan Elkatmış, şunları kaydetti:

"Yaz tatilinde yoğun talep var, bunu karşılamaya çalışıyoruz. Personelimiz, antrenör ve can kurtaranlarımız eşliğinde eğitimlerimizi yürütüyoruz. Yüzme ve suda canlı kalma teknikleri konularında eğitim veriyoruz. İleri yüzme teknikleriyle de sporcu yetiştiriyoruz. 2021'den bu yana 32 bin 250 çocuk ve gencimize yüzme öğrettik. Bu eğitimler okullar açıldıktan sonra hafta sonları devam edecek."

İlçe ve köylerdeki çocuk ve gençleri taşımalı sistemle havuza getirdiklerini belirten Elkatmış, "Çocuklarda büyük bir heyecan uyandırdık. Bu da bizi sevindirdi. Özellikle kırsaldan gelen gençlerimiz çok memnun. Şu ana kadar hiç havuzda yüzmemiş gençlerimize bu imkanı sunduk. 15 gün süren eğitimlerle yüzmeyi öğrettik." dedi.

ANTRENÖR EMRE CAN ZORLU: "HER YIL ARTAN BİR TALEP VAR"

Yüzme antrenörü Emre Can Zorlu ise bu yıl yaz spor okullarında 700'e yakın öğrenciyle başladıkları eğitimlerin devam ettiğini kaydetti.

Sezonun verimli geçtiğini vurgulayan Zorlu, "Çocuklar eğlenerek, kendilerini geliştirerek yüzmeyi öğreniyor. Geçen yıllara göre katlanarak artan bir talep var. İlgi alanımızı 7-14 yaş gruplarındaki çocuklar oluşturuyor. Sabah saatlerinde köylerden, kırsal bölgelerden servislerle buraya getirilen öğrencilerimiz var. Eğitimlerini aldıktan sonra evlerine bırakılıyorlar. Burada havuz ve su kültürünü oluşturup sonra onları eğitimlerle belli seviyeye getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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çocuk Gençlik ve Spor Bakanlığı genç öğrenme yüzme

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