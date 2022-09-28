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Bitlis'te 30 kilogram esrar ele geçirildi

28.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 30 kilogram esrar ele geçirildi

Bitlis'te 30 kilogram esrar ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 30 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 27 Eylül'de il merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 30 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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