Bitlis'te 30 kilogram esrar ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 30 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 27 Eylül'de il merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 30 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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