YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te 34 kilogram eroin ele geçirildi

Bitlis'te 34 kilogram eroin ele geçirildi

25.10.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 34 kilogram eroin ele geçirildi

Bitlis'te 34 kilogram eroin ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kullandığı kamyonette 34 kilogram eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, yürütülen çalışmalar kapsamında N.G. yönetimindeki kamyonet durduruldu.

Kamyonette yapılan aramalarda, 60 parça halinde 34 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü N.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bitlis'te 34 kilogram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaciğer yağlanmasında erken tanı sirozu önlüyor!Karaciğer yağlanmasında erken tanı sirozu önlüyor!
PARTNERBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacakBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacak
Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandıBitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 25 Ekim Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:01
İkindi
15:00
Akşam
17:28
Yatsı
18:45

Bitlis Nöbetçi Eczaneler25 Ekim Pazartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Nil Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.