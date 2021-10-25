Bitlis'te 34 kilogram eroin ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kullandığı kamyonette 34 kilogram eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, yürütülen çalışmalar kapsamında N.G. yönetimindeki kamyonet durduruldu.

Kamyonette yapılan aramalarda, 60 parça halinde 34 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü N.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz